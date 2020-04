Coronavirus : la Liga repousse la reprise des entraînements

Depuis le 12 mars dernier, le football est à l'arrêt en Espagne. En coulisses, la Fédération (RFEF), les clubs comme La Liga travaillent pour trouver des solutions et tenter d'aller au bout de cet exercice 2019-2020. Alors qu'une reprise progressive des entraînements était espéré à partir du 27 avril, les écuries ibériques vont devoir encore faire preuve de patience. En effet, ce vendredi, AS relaye des informations obtenues dans un communiqué envoyé par La Liga aux clubs professionnels.

«Nous voulons annoncer la décision de reporter la réalisation des tests effectués sur les joueurs, les entraîneurs, les staffs et les services médicaux. La reprise des entraînements sera retardée en attendant l'approbation du protocole du Conseil Supérieur des Sports (CSD), à laquelle celui de La Liga est lié, par les autorités sanitaires. Les nouvelles dates de réalisation des tests seront liées à la date de reprise des formations car elles ont pour objectif de garantir la sécurité de tous (...) Notre obligation envers vous et le monde du football est d'avoir un retour à l'activité avec toutes les garanties et nous l'avons fait avec la création du protocole de retour à l'entraînement que vous avez approuvé. Nous considérons qu'il s'agit d'un délai moindre car nous sommes convaincus que le retour à l'activité sportive, et notamment au football, est une priorité pour tous ceux qui sont impliqués dans cette décision.» La reprise des équipes de Liga n'est donc pas pour tout de suite et demeure entre les mains du Ministère de la Santé en Espagne.