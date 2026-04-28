Énorme retournement de situation pour Marcus Rashford

Le FC Barcelone connaît toujours des soucis financiers. Cela n’empêche pas les pensionnaires du Camp Nou de se positionner sur des dossiers à plusieurs millions d’euros. Ce matin encore, on a appris que les Catalans sont disposés à formuler une première proposition de 70 M€ à l’Atlético de Madrid pour Julian Alvarez. Ce dernier aurait d’ailleurs prévenu sa direction de son souhait de rejoindre les Culés cet été. Toutefois, il faudra convaincre les Colchoneros, qui attendent au minimum 120 M€. Les Blaugranas devront aussi se montrer persuasifs dans le dossier Alessandro Bastoni. Mundo Deportivo assure que l’Inter est disposé à négocier avec le FCB, mais le club italien a fixé un prix de départ de 70 M€.

La suite après cette publicité

Une somme jugée élevée par le club de Joan Laporta. Lancé sur des dossiers très onéreux, le Barça semble pour le moment avoir les yeux plus gros que le ventre. Des départs seront nécessaires pour renflouer les caisses et/ou faire baisser la masse salariale. Robert Lewandowski, qui a une belle cote en Italie, est concerné. Marcus Rashford l’était aussi. Ces dernières semaines, la presse sportive espagnole a multiplié les articles au sujet de son avenir. Et la tendance n’était pas vraiment à l’optimisme. Le 15 avril, la Cadena SER annonçait que l’aventure de l’Anglais en Catalogne toucherait à sa fin à l’issue de son prêt. Les Barcelonais n’étant pas disposés à payer 30 M€ pour un joueur qui a peu apporté selon eux.

Se queda

La semaine dernière, Sport en a remis une couche. La publication catalane a indiqué que les dirigeants catalans souhaitaient finalement renvoyer l’Anglais à Manchester United. Mais la donne a visiblement changé. En effet, le son de cloche est totalement différent ce mardi du côté de Sky Germany. Le média allemand assure que le Barça pousse actuellement en coulisses pour obtenir un deuxième prêt du joueur âgé de 28 ans. Une décision approuvée par Hansi Flick, qui va rester sur le banc blaugrana la saison prochaine et qui veut garder l’Anglais à ses côtés. Pour cela, il faudra trouver la bonne formule pour convaincre Manchester United, car le Barça ne veut pas lever l’option d’achat de 30 M€.

La suite après cette publicité

Sky Germany précise que les dirigeants espagnols veulent obtenir un nouveau prêt. En cas de refus des Red Devils, ils souhaitent négocier à la baisse. Mais il n’est pas certain que les Mancuniens, qui comptent sur la vente du joueur, acceptent. Dans ce dossier, le Barça peut compter sur l’aide de l’international anglais. En effet, le Daily Mail a révélé que Marcus Rashford est prêt à fournir un effort financier afin de faciliter son transfert définitif. Auteur de 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison en Espagne, le joueur sous contrat jusqu’en 2028 est donc prêt à tout pour quitter Manchester United et rester à Barcelone. Il reste à savoir si le FCB réussira son coup face à Sir Jim Ratcliffe, réputé pour être près de ses sous.