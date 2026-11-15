Ligue des Nations : l’Italie coule en Belgique, l’Angleterre domine l’Espagne, la Croatie maîtrise la Tchéquie

La sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Nations a offert un multiplex complètement fou ce dimanche soir. Plusieurs affiches avaient encore un enjeu important, à commencer par Belgique-Italie, où la Nazionale jouait sa qualification pour les quarts de finale après une belle victoire à San Siro contre les Bleus. Dans le groupe opposant l’Espagne à l’Angleterre, les deux sélections étaient déjà assurées de poursuivre l’aventure, mais la première place restait à déterminer. À Osijek, la Croatie recevait la République tchèque avec l’ambition de terminer sur une bonne note. Trois rencontres qui ont réservé leur lot de rebondissements. À Bruxelles, l’Italie a vécu une première période cauchemardesque face à la Belgique. Pourtant, les hommes de Roberto Mancini avaient parfaitement lancé leur soirée grâce à Francesco Pio Esposito, auteur de l’ouverture du score dès la 11e minute sur un centre de Kayode.

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Mais les Diables Rouges ont rapidement renversé la situation. Maxim De Cuyper a égalisé à la 15e minute, avant que Ngoy ne donne l’avantage aux siens à la 22e, de la tête, après une première déviation de Mechele. Jeremy Doku a ensuite enfoncé le clou à la 26e minute d’une frappe du gauche, profitant des hésitations de la défense italienne. Menée 3-1 à la pause, la Nazionale a pu compter sur plusieurs interventions décisives de Gianluigi Donnarumma pour ne pas sombrer davantage. Le gardien italien a encore repoussé une tentative de De Bruyne après la reprise, tandis que De Ketelaere a trouvé la barre. Malgré les changements de Mancini, l’Italie peinait à revenir dans la rencontre et devait au moins accrocher le nul pour espérer rejoindre les quarts. Sur une action polémique où les Italiens réclamaient un pénalty, les Diables Rouges en ont profité pour faire le break en contre avec une finition parfaite de Diego Moreira. Dans les derniers instants, les joueurs de Mancini auraient pu réduire, mais Pio Esposito a vu sa frappe repoussée par Lammens (4-1). Mais la Nazionale doit finalement se contenter de la 3e place derrière les Diables Rouges et les Bleus.

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La Roja méconnaissable à domicile

Dans l’autre affiche du groupe, l’Angleterre a totalement surpris l’Espagne au Metropolitano. Les Three Lions ont d’abord résisté aux premières offensives de la Roja, avant de prendre progressivement le contrôle des débats. Après plusieurs alertes sur le but d’Unai Simon, Harry Kane a ouvert le score sur penalty juste avant la pause, après une faute de Cubarsí dans la surface (45e). Et l’Angleterre a poursuivi son festival au retour des vestiaires. Ezri Konsa a doublé la mise de la tête sur corner (53e), avant que Ben White ne fasse le break quatre minutes plus tard, à la conclusion d’un mouvement initié par Bellingham (57e). Menée 3-0, l’Espagne a toutefois retrouvé un peu d’espoir après l’expulsion d’Elliot Anderson, coupable d’une faute sur Lamine Yamal dans la surface. Oyarzabal a transformé le penalty à la 64e minute pour réduire l’écart. La Roja a ainsi tenté de relancer une rencontre qui semblait lui échapper, après une première heure particulièrement compliquée. Nico Williams y est allé de son but mais sans changer l’issue finale malgré une belle tentative de Lamine Yamal face à Trafford (80e). Le gardien a encore été réalisé une double parade dans le temps additionnel (90e+1), puis un nouvel arrêt ensuite face à Pedri (90e+2). Les hommes de Tuchel ont frappé fort et sonné une Roja qui a réagi trop tardivement (2-3). Au classement, la Roja termine à la 2e place, laissant la tête aux Three Lions.

Enfin, la Croatie a rapidement pris les devants face à la République tchèque à Osijek. Dès la deuxième minute, Ivan Perisic a ouvert le score après une belle combinaison entre Mateo Kovacic et l’attaquant croate Dion Beljo. L’ailier a ainsi inscrit son 41e but en sélection, se rapprochant encore du record de Davor Suker, qui compte 45 réalisations. Les Croates ont ensuite maîtrisé une bonne partie de la première période et multiplié les situations dangereuses. Beljo a notamment buté sur le gardien Kinsky, tandis que Gvardiol a tenté sa chance. Au retour des vestiaires, la Croatie a continué de pousser, avec une belle combinaison entre Kovacic et Sucic à l’heure de jeu, mais le portier tchèque a encore répondu présent. Modric a également tenté de le surprendre de loin à la 70e minute. Mais la République tchèque a relancé le suspense à la 84e minute. Hložek a tenté sa chance à l’entrée de la surface et sa frappe, déviée par un défenseur croate, a terminé au fond des filets. Alors que la Croatie semblait avoir le contrôle de la rencontre et aurait même pu creuser l’écart, les Tchèques sont revenus dans le match et ont totalement relancé la fin de rencontre. La Croatie a repris les devants grâce à une superbe réalisation de Lovro Majer. À environ onze mètres du but, le milieu croate a décoché une frappe puissante qui a terminé dans le petit filet opposé. Un but magnifique pour redonner de l’air aux siens à quelques minutes du terme (2-1).

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