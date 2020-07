La terrible sortie médiatique de Lionel Messi enflamme Barcelone, le sacre du Real Madrid fait les gros titres

La suite après cette publicité

«Messi explose»

Ce qui fait l'actualité à Barcelone, ce sont les déclarations chocs de Lionel Messi après la défaite (2-1) contre Osasuna, et le titre du Real Madrid. La Pulga a eu des mots très durs concernant le Barça. «Cela résume bien ce que nous avons été toute l'année, une équipe très irrégulière, qui manque d'intensité et d'envie», a noté le capitaine blaugrana. «Nous devons changer beaucoup de choses et faire une grande autocritique et nous ne devons pas penser que nous avons perdu parce que le rival a été meilleur. Nous devons revenir au point de départ, car tout ce que nous avons fait depuis janvier a été très mauvais». Un constat implacable du meilleur buteur de l'histoire du club catalan. «Messi explose», titre Mundo Deportivo. Ces mots font également les gros titres de Sport, qui voit le Real Madrid comme «le champion de la VAR». Ambiance.

Un titre «inoubliable»

En revanche, le titre madrilène fait la Une du reste de la presse espagnole. «Et ça fait 34», titre As. Le média ibérique précise que la Casa Blanca continue son rythme d'enfer depuis le retour du foot en Espagne, avec dix victoires en autant de rencontres. Un déconfinement réussi pour le Real donc. Alors que le rival barcelonais, lui, est à la peine. Zizou remporte son deuxième championnat en tant qu'entraîneur. «Ce titre me rend plus heureux que la Ligue des Champions», a-t-il avoué après le match. Même son de cloche en couverture de Marca, qui célèbre aussi le sacre madrilène. C'est «inoubliable» pour le journal, qui explique que ce Real a remporté la Liga du coronavirus, avec énormément de mérite, étant donné les conditions très particulières.

«Marcus magique» Rashford

En Angleterre aussi il y avait du foot jeudi soir. Et notamment deux matchs importants dans la course à la Ligue des Champions. Leicester a battu Sheffield 2 buts à 0 mais ce qui fait la Une, c'est la victoire de Manchester United. Les Red Devils se sont également imposés, sur le même score. Comme lors de la dernière journée, ils ont été sauvés par leur duo en forme devant : Marcus Rashford et Anthony Martial. C'est l'international anglais qui fait la couverture des tabloïds, comme avec le Daily Mirror. Rashford est également sur la Une du Daily Star. Selon le journal, MU peut dire merci à la VAR, car un but a été refusé à Jordan Ayew, pour un hors-jeu très difficile à apercevoir. Enfin, le numéro 10 de Manchester est également à l'honneur sur les pages du Daily Telegraph. Pour le quotidien anglais, c'était un «Marcus magique», tout simplement.