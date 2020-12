Chelsea : Thiago Silva et son départ amer du PSG

En fin de contrat au Paris Saint-Germain cet été, après le Final 8 de Ligue des Champions, Thiago Silva n'a finalement pas prolongé et s'est engagé libre à Chelsea, en Angleterre. Un club où le Brésilien s'est rapidement imposé en défense, lui qui a disputé 12 matches toutes compétitions confondues. Mais au micro de Canal +, le joueur de 36 ans a accepté de revenir sur son départ de la capitale française. Un départ au goût amer : «c'est facile. D'abord je n'ai pas eu de proposition pour prolonger mon contrat. Leonardo m'a appelé et il m'a dit que je ne faisais pas partie du projet et que je pouvais partir. C'était très dur à accepter mais j'ai pris la décision de choisir où j'allais jouer. Après la finale de la Ligue des Champions, il m'a demandé si j'avais déjà signé avec d'autres clubs. J'ai dit que non, mais que j'avais déjà donné ma parole à Chelsea, que j'allais signer le soir même. Pour moi, le plus important est la parole, une fois que tu dis les choses, tu dois les suivre. A mon avis, ils ont changé d'idée après la Ligue des Champions, où j'ai montré des qualités. Ce qui me rend triste, c'est qu'après huit années passées là-bas, je suis jugé sur trois matches. Tout ce que j'ai fait avant, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est triste de prendre une décision comme ça, mais c'est le foot, c'est comme ça, il faut regarder en avant et travailler pour Chelsea. C'est un club qui le mérite.»

Déçu par la décision de son désormais ancien club, Thiago Silva a donc atterri à Londres. Mais malgré toute cette histoire, le principal concerné n'en veut pas à Leonardo, le directeur sportif brésilien du PSG. «C'est lui qui m'a ramené à l'AC Milan, c'est lui qui m'a amené au Paris Saint-Germain. Il me connaît très bien. Il a passé six ou sept ans avec moi, cela voulait dire qu'il pouvait me connaître un peu plus. Et c'était le contraire. (...) Je suis le capitaine qui a gagné le plus de titres pour le PSG, à mon avis ils pouvaient faire des choses pour mon dernier jour, ils ne l'ont pas fait. Ce n'est pas grave, c'est comme ça. (...) Je suis très heureux à Chelsea, j'espère continuer ici plus d'un an. Mais je vais continuer à supporter le Paris Saint-Germain, je ne pourrais jamais laisser ce club comme ça. J'espère qu'on va se retrouver en finale de Ligue des Champions cette année, pour dire au revoir aux supporters. (...) Pour le futur, je ne sais pas ce qui va se passer. Peut-être que je finirai entraîneur, c'est possible, peut-être ici, ou à Paris, ou à Milan, on ne sait pas ! Au revoir à tous les supporters, merci beaucoup pour tout le soutien, vous étiez incroyables pendant huit ans. Merci», a conclu l'Auriverde. C'est dit.