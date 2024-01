FIFA-The Best 2023 : Lionel Messi absent de la cérémonie !

La star argentine, Lionel Messi, sera le grand absent de la cérémonie des FIFA The Best Awards 2023 qui aura lieu ce lundi 15 janvier dans la ville de Londres. Selon DirecTV Sports Argentina, l’ancien joueur du FC Barcelone a décidé de rester à Miami pour s’entraîner avec son équipe et ainsi poursuivre la pré-saison avant une rencontre prévue ce vendredi au Salvador. Le Champion du monde au Qatar figure dans la short-list des finalistes pour remporter le prix du meilleur footballeur masculin, aux côtés du Norvégien Erling Haaland, grand favori pour remporter le prix, ainsi que son ancien coéquipier au PSG, Kylian Mbappé.

La suite après cette publicité

Historiquement, Lionel Messi a été l’un des grands protagonistes majeurs du prix «The Best», puisqu’il a été finaliste six des sept années au cours desquelles a eu lieu cette cérémonie qui récompense les meilleurs du football mondial. L’Argentin a remporté à deux reprises le prix du meilleur footballeur masculin. En 2019, il a reçu le prix pour la première fois en battant le Néerlandais Virgil Van Dijk et le Portugais Cristiano Ronaldo, tandis que l’année dernière, il a battu Mbappé et Benzema, après avoir remporté la Coupe du Monde.