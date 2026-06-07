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Lamine Yamal revient sur sa défaite au Ballon d’Or 2025

Par Kevin Massampu
1 min.
Lamine Yamal avec le FC Barcelone @Maxppp

À seulement 18 ans, Lamine Yamal émerveille la planète foot. Auteur d’une saison 2024/2025, le jeune prodige du FC Barcelone est passé tout près du Graal, à l’automne dernier lors de la cérémonie du Ballon d’Or France Football. Finalement, l’ailier catalan a terminé à la seconde place du podium, derrière Ousmane Dembélé.

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Dans une vidéo postée sur sa chaîne YouTube, Yamal revient sur cette soirée et, visiblement, n’en garde aucune rancœur, estimant par ailleurs que son moment arrivera sans doute plus tard. « *Honnêtement… je pensais que j’allais le remporter ce jour-là. Avec le recul, je ne pense pas que c’était le bon moment pour moi de le remporter… J’étais encore un gamin et je n’aurais probablement pas su apprécier ce que signifie vraiment remporter un Ballon d’Or. Voyons si cette année sera la mienne… »

Pub. le - MAJ le
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