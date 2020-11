Kays Ruiz-Atil, le nouveau cas à la Aouchiche et Kouassi du PSG ?

À voir le visage de Thomas Tuchel s'assombrir semaine après semaine en découvrant les nouveaux blessés, il est difficile d'imaginer que cela donne le sourire à certains. Pour autant, l'hécatombe de blessés ou de joueurs positifs à la Covid-19 depuis le début de saison donne bien une chance à certaines jeunes pousses du centre de formation, au premier rang desquelles on trouve Kays Ruiz-Atil. Chipé au FC Barcelone, qu'il avait rejoint lorsqu'il avait seulement 7 ans, le milieu de terrain a eu droit à une titularisation (lors du premier match du PSG cette saison face à Lens) puis à des entrées en jeu régulières, dont une mi-temps complète face à Nantes le 31 octobre dernier.

De quoi donner le sourire au joueur de 18 ans mais aussi d'interroger sur la stratégie du club de la capitale dans ce nouveau dossier épineux. Cela ne vous rappelle rien ? Un jeune joueur du centre de formation qui obtient du temps de jeu, alors que son contrat s'achève à l'issue de la saison ? Une nouvelle fois, le PSG a décidé de s'appuyer sur un jeune élément à l'avenir incertain. Il faut dire que Thomas Tuchel apprécie les qualités de Ruiz-Atil, qui s'est par ailleurs très bien intégré dans ce vestiaire rempli de stars et d'égos. Preuve de cette confiance, le natif de Lyon est le jeune issu du centre ayant obtenu le plus de temps de jeu cette saison.

Adoubé par ses coéquipiers

Autre preuve significative, et comme le rapportait Le Parisien il y a quelques jours, les discussions autour d'une possible prolongation de contrat existent. Selon nos informations, le natif de Lyon privilégie un nouveau contrat avec le club francilien, mais veut voir son temps de jeu continuer à progresser comme c'est le cas actuellement. Ses belles performances ont été remarquées par certains cadres du vestiaire, qui apprécient le toucher de leur jeune coéquipier. Il pourrait avoir une nouvelle chance de se faire remarquer ce vendredi soir face à l'AS Monaco.

Englué dans une drôle de saison, avec des finances resserrées, le PSG ne peut plus se permettre de laisser filer ses éléments les plus prometteurs. D'autant que Ruiz-Atil peut évoluer dans un rôle de numéro 8 assez offensif, pour casser les lignes, qui manque cruellement dans l'effectif parisien. Leonardo en est conscient et devrait tout faire pour le conserver. Après avoir perdu Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG ne compte pas subir le même sort avec sa pépite parisienne !