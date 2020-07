La course contre la montre est lancée pour Kylian Mbappé, la Juventus et Maurizio Sarri dos au mur

La suite après cette publicité

Le doute Mbappé

On commence cette revue de presse en France avec la Une du Journal L'Équipe ! Le quotidien revient sur la blessure à la cheville droite de Kylian Mbappé lors de la finale de la Coupe de France remportée par le PSG contre Saint-Etienne (1-0). Alors que le club de la capitale doit affronter l'OL en finale de la Coupe de la Ligue, l'attaquant est d'ores et déjà forfait, mais un doute subsiste pour la Ligue des champions et le quart de finale contre l'Atalanta, le 12 août prochain. Et «seul un miracle» pourrait permettre au génie français de débuter ce choc du final-8 à Lisbonne. Pour le journal Le Parisien, ce n'est pas le même son de cloche. Le quotidien indique que «Mbappé a le droit d'y croire !» Après les premiers examens médicaux passés ce samedi, au sein du staff parisien on n’écarte pas la possibilité de voir le champion du Monde 2018 être remis sur pied à temps. La course contre la montre est déjà lancée pour Kylian Mbappé.

La Juve n'a plus le droit à l'erreur

En Italie, Tuttosport estime que «la Juve n'a plus le droit à l'erreur» désormais ! C'est l'heure de la fête pour les Bianconeri et pour cela il faudra gagner ce dimanche face à la Sampdoria pour remporter le Scudetto. Et bonne nouvelle pour la Vieille Dame, Miralem Pjanic et Leonardo Bonucci seront de retour dans le onze de départ. De son côté la Gazzetta dello Sport revient sur la belle victoire de l'Inter, hier soir (3-0) face au Genoa, qui permet aux Nerrazuri de revenir à 4 points de la Juve et surtout d'assurer la 2e place au classement. D'ailleurs, le journal au papier rose estime que pour la Juve, «il est interdit de se manquer».

Le cri de guerre d'Ole Gunnar Solskjaer

En Angleterre, la dernière journée de Premier League s'annonce passionnante ce dimanche. Pour le Daily Star, c'est «le jour du destin» pour six clubs , mais à la trajectoire diamétralement opposée. En effet, Chelsea, Manchester United et Leicester vont se battre pour une place en Ligue des champions la saison prochaine alors qu'en bas de tableau Aston Villa, Watford et Bournemouth vont tenter de se sauver. Cette 38e journée de Premier League vaut 110 M€ résume ainsi le tabloïd. D'ailleurs, le choc du jour va opposer Leicester à Manchester United, ce qui a fait dire à Ole Gunnar Solskjaer qu'il fallait «jouer sans peur» face aux Foxes ! Le Daily Express estime que c'est un véritable cri de guerre de la part de l'entraîneur mancunien qui exhorte ses joueurs à se surpasser.