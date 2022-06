L'OM peut-il être un acteur sur le marché des joueurs libres ?

La suite après cette publicité

Le mercato estival a ouvert ses portes depuis le 10 juin, mais il est évident que de nombreux clubs ont entamé des discussions avec des joueurs depuis des mois. Encore plus lorsqu'il s'agit de joueurs qui sont en fin de contrat. À l'Olympique de Marseille, où les finances sont exsangues, on lorgne nécessairement ces joueurs attractifs et libres.

Depuis quelque temps maintenant, on voit passer les noms d'Axel Witsel, de Dries Mertens et de Riechedly Bazoer notamment. Si le premier a effectivement avoué qu'il existait des contacts avec l'OM et qu'il a refusé de rejoindre Los Angeles pour continuer à évoluer en Europe et jouer la Champions League, le second pourrait finalement rempiler à Naples, le troisième se montre gourmand.

Un joueur libre, ça coûte cher

Plusieurs agents, qui préfèrent rester anonymes, nous ont expliqué si la stratégie de l'OM était la bonne. « On parle de joueurs libres et d'opportunités, mais en réalité, c'est plus compliqué que cela. Ils demandent souvent un énorme salaire et une belle prime à la signature. Ils sont donc loin d'être gratuits. Dans le cas d'un Witsel, évidemment, le BvB aurait demandé plus d'argent que la prime à la signature, mais gare au salaire », nous explique l'agent d'un joueur de l'OM.

« Bien souvent, ils sont aussi en fin de course et un peu fatigués. Sauf dans des cas extrêmes, type Mbappé, Ce sont des joueurs finissants. Dans le cas d'un Mertens ou d'un Witsel, ils ont un âge avancé, ça fait le boulot en Ligue 1, mais ils risquent d'être vite dépassés en Ligue des Champions », nous détaille un agent italien, qui a déjà fait quelques coups comme cela dans la Botte.

L'argument massue de la C1

Évidemment, le but de l'Olympique de Marseille est de bien figurer en Ligue des Champions, mais surtout d'accrocher une nouvelle fois le podium de Ligue 1 et donc une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. La stratégie est donc plutôt assumée, pour le bonheur de Jorge Sampaoli, d'apporter de l'expérience à cet effectif. Mais est-ce que l'OM peut véritablement jouer un rôle sur ce marché particulier ?

« Sans aucun doute. L'OM a l'habitude de verser des beaux salaires aux joueurs et surtout, il y a la Ligue des Champions. Ce n'est pas une donnée négligeable. Je sais par exemple que Witsel a au moins refusé deux offres, car les clubs ne jouaient pas la C1 ou l'Europe la saison prochaine », avance notre premier interlocuteur, bientôt rejoint par son confrère transalpin.

« La Ligue 1 reste attractive, surtout quand on sait que Kylian Mbappé est resté, mais la Ligue des Champions, c'est l'argument massue pour l'OM. Dans moins de six mois, il y a une Coupe du Monde. Un joueur qui a passé la trentaine, qui vise une place pour le Qatar, ne peut pas se permettre de destinations exotiques. Alors, si en plus ils jouent le mardi et le mercredi soir, c'est tout bon », nous souffle-t-on.

Les salaires demandés peuvent être astronomiques

Mais la réalité est aussi financière. Un joueur libre - de haut niveau - coûte cher. Si la prime à la signature est souvent accessible, l'Olympique de Marseille ne pourra pas entasser les salaires vertigineux demandés par certains. Par exemple, Dries Mertens, 35 ans, demanderait un salaire brut mensuel à 800 000 euros. Bien loin des cordes marseillaises.

« L'OM pourra probablement faire deux joueurs libres de bons niveaux cet été, mais pas plus, la masse salariale est déjà haute et finalement l'actif joueur n'est pas si impressionnant que cela. Alors il va falloir jongler pour Pablo Longoria. Acheter de l'expérience et pourquoi pas deux joueurs libres, mais aussi investir pour reconstituer un actif joueur. Ce n'est pas si simple », avance le conseiller d'un des joueurs phocéen. Une chose est certaine, l'OM va attendre les recommandations de la DNCG et fera au mieux pour contenter Frank McCourt et Jorge Sampaoli.