Menu Rechercher
Commenter 4
Liga

Real Madrid : le geste vulgaire de Jude Bellingham lors du Clásico

Par André Martins
1 min.
Jude Bellingham @Maxppp
Real Madrid 2-1 Barcelone

Héros du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, avec un but et une passe décisive, Jude Bellingham n’échappe pas aux critiques, notamment en raison d’une facette moins élégante qu’il a affichée. À la fin de la rencontre, le milieu anglais de 22 ans a célébré la victoire des Merengues avec un geste de mauvais goût, simulant se toucher les parties intimes — une provocation qui semblait destinée aux supporters catalans présents au Santiago Bernabéu, selon Mundo Deportivo.

La suite après cette publicité

Ce n’est pas la première fois que l’ancien du Borussia Dortmund agit ainsi. En 2024, lors d’un match de l’Euro entre l’Angleterre et la Slovaquie, il avait déjà fait la même chose après avoir marqué, expliquant ensuite qu’«il s’agissait d’une blague pour des amis dans les tribunes». Cette «blague» lui avait alors coûté un match de suspension et une amende de 30 000 euros. Hier, il a répété le geste, cette fois en y ajoutant la langue tirée, en plein cœur d’un affrontement déjà très tendu.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Jude Bellingham

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Jude Bellingham Jude Bellingham
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier