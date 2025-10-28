Real Madrid : le geste vulgaire de Jude Bellingham lors du Clásico

Héros du Clásico entre le Real Madrid et le FC Barcelone, avec un but et une passe décisive, Jude Bellingham n’échappe pas aux critiques, notamment en raison d’une facette moins élégante qu’il a affichée. À la fin de la rencontre, le milieu anglais de 22 ans a célébré la victoire des Merengues avec un geste de mauvais goût, simulant se toucher les parties intimes — une provocation qui semblait destinée aux supporters catalans présents au Santiago Bernabéu, selon Mundo Deportivo.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien du Borussia Dortmund agit ainsi. En 2024, lors d’un match de l’Euro entre l’Angleterre et la Slovaquie, il avait déjà fait la même chose après avoir marqué, expliquant ensuite qu’«il s’agissait d’une blague pour des amis dans les tribunes». Cette «blague» lui avait alors coûté un match de suspension et une amende de 30 000 euros. Hier, il a répété le geste, cette fois en y ajoutant la langue tirée, en plein cœur d’un affrontement déjà très tendu.