Mercato : l’AC Milan a fixé le prix de Mike Maignan

Prolongé jusqu’en 2031 au mois de janvier, Mike Maignan (30 ans) n’est pourtant pas assuré de poursuivre à l’AC Milan la saison prochaine. Selon la Gazzetta dello Sport, le portier tricolore aurait mal vécu le renvoi de Max Allegri au mois de mai, autant que la 5e place en Serie A synonyme de non-qualification en Ligue des Champions.

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Le journal italien précise que Maignan prendra sa décision après la Coupe du Monde, pas avant. Milan souhaite évidemment conserver son capitaine, mais se prépare à toutes les options. Un départ à l’étranger reste une possibilité par exemple. Si cela venait à se confirmer, le club ne laisserait pas son gardien partir pour moins de 40 ou 50 millions d’euros.