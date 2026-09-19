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Barça : Hansi Flick explique le renouveau de Karim Adeyemi

Par Josué Cassé
1 min.
Adeyemi @Maxppp
Séville Barcelone

Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement du FC Barcelone à Séville (ce samedi, 21h), Hansi Flick a évoqué sa nouvelle recrue, Karim Adeyemi. Arrivé au cours du dernier mercato estival, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est en train de choquer tout son monde en Catalogne. Pour le plus grand bonheur du technicien barcelonais.

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« Je suis très heureux de Karim Adeyemi ! Il est rapide comme l’éclair. Sa performance rend tout plus facile. Je pense qu’il ne traversait pas une bonne période en Allemagne et qu’il lui a fait du bien de changer d’environnement et de s’installer dans un autre pays. Je suis très heureux qu’il nous ait choisis », a ainsi indiqué le coach de 61 ans.

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