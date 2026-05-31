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Lens : le message de Robin Risser au PSG

Par Tom Courel
1 min.
Robin Risser sous les couleurs du RC Lens @Maxppp

J-12 avant le Mondial en Amérique du nord pour l’Équipe de France. Ce dimanche après-midi, Robin Risser était notamment présent en conférence de presse et le portier du RC Lens a évoqué le sacre du PSG face à Arsenal en Ligue des Champions. Risser semblait très fier d’avoir terminé la saison de Ligue 1 juste derrière le club de la capitale avec les Sang et Or.

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« J’ai regardé la finale dans ma chambre, félicitations au PSG pour cette victoire, si je peux faire écho à mon club, encore plus flatté d’être le dauphin de cette équipe, championne d’Europe, c’est une fierté je pense, un accomplissement pour le club du RC Lens. On peut se dire qu’on a lutté à distance avec eux jusqu’à deux journées de la fin, c’est une belle saison » a indiqué le rempart devant les journalistes.

Pub. le - MAJ le
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