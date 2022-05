Ligue 2 : l'AC Ajaccio et l'AJ Auxerre vont batailler à distance pour la deuxième place, Valenciennes officiellement maintenu

La saison 2021-2022 de Ligue 2 touche bientôt à sa fin et l'ensemble de la 37e journée avait lieu ce samedi soir avec un multiplex de 10 matches, comme tous les ans pour les deux dernières levées. Pourtant mené 1-0 par le Nîmes Olympique, le Toulouse FC a réussi à inverser la tendance pour s'imposer 2-1 être enfin sacré champion de L2 ! Mais il y avait d'autres enjeux très importants. Opposé à Grenoble, l'AC Ajaccio n'a pas pu faire mieux qu'un nul 1-1 et devra attendre pour monter officiellement en Ligue 1.

Car derrière, même s'ils sont toujours deuxièmes, les Corses ont encore l'AJ Auxerre dans leur rétroviseur. L'AJA a renversé Le Havre en Normandie (2-1) pour se retrouver à un petit point de l'ACA. Tout se jouera donc lors de la 38e et dernière journée pour la deuxième place, ainsi que la troisième. En bas de classement, Valenciennes a validé son maintien en disposant de Sochaux (1-0). Rodez (17e) et Quevilly-Rouen (18e), qui sont séparés de trois points, se disputeront à distance cette place de barragiste le week-end prochain même si le RAF est bien parti pour rester en deuxième division. Dunkerque (19e) et Nancy (20e) sont relégués en National.

Les résultats de la 37e journée :