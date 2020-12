Flamengo : Fabricio Yan, l'adolescent qui valait 48 M€

Il n'a que 16 et, déjà, Fabricio Yan vient de parapher le premier contrat professionnel de sa carrière, à Flamengo, club dans lequel il évolue depuis ses 13 ans. Le milieu offensif est désormais lié au Mengão jusqu'en décembre 2023.

Sa clause libératoire donne déjà le tournis, puisqu'elle a été fixée à 48 M€ par l'écurie carioca selon O Globoesporte. Une somme rappelant les précédents Vinicius Jr et Reinier, respectivement vendus 45 et 35 M€ au Real Madrid. Et si les Brésiliens ont annoncé ce tarif-là, c'est que, ces derniers mois, son nom a été cité dans le radar de trois grands clubs européens : l'AC Milan, Manchester United et le Paris SG.