Aston Villa prêt à gâter Jack Grealish

Aston Villa ne veut pas se séparer de son meneur de jeu Jack Grealish (25 ans) et ferait tout pour le garder au Villa Park. Selon les informations du Daily Star, la direction des Claret and Blue devrait mettre sur la table des négociations un contrat de longue durée avec un salaire de 11,3 millions d'euros annuels. Un contrat spécialement demandé par les propriétaire du club, l'Américain Wes Edens et l'Égyptien Nassef Sawiris.

Le milieu offensif anglais est un supporter d'Aston Villa depuis son enfance, mais sa volonté de remporter des trophées pourrait le pousser à réfléchir à son avenir et pourquoi pas rejoindre Manchester City cet été. Ce transfert serait aussi l'occasion pour lui de s'imposer progressivement en sélection nationale et d'intégrer les plans du sélectionneur des Three Lions Gareth Southgate.