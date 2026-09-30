Pourquoi Manchester City va rendre folle la Premier League

Manchester City est dans de sales draps. Épinglé durement par la Premier League, qui promet des sanctions à la hauteur des infractions, attaqué de toutes parts par les consultants et anciens joueurs, le club mancunien se défend tant bien que mal, assurant d’ores et déjà qu’il sautera sur chaque recours possible. Premier recours possible, faire appel de la décision prise par la commission indépendante. C’est autorisé en vertu de l’article W du règlement de la Premier League, et il serait examiné par une nouvelle commission composée de trois personnes. Ce qui retarderait l’échéance ?

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Pas forcément, puisque les sanctions pourraient être décidées durant l’appel. Ce sont deux commissions distinctes qui géreront l’appel de Manchester City et les sanctions, qui seront proposés en premier lieu par la Premier League. Lors de la mise en place du fair-play financier anglais, les dirigeants de la Premier League n’avaient pas voulu établir une grille de sanctions préalable. Histoire que les éventuels fraudeurs ne connaissent pas à l’avance ce qu’ils risquaient. Jusqu’à présent, les deux clubs de l’élite à avoir été sanctionnés sont Everton (8 points retirés en 2023-2024) et Nottingham Forest (4 points retirés lors de la même saison).

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Exclusion, relégation, mais surtout enlisement de la situation…

La Premier League semble décidée à taper fort, et nombreux sont les gens à réclamer l’exclusion pure et simple de Manchester City, qui serait alors condamné à repartir tout en bas de l’échelle. Il faut distinguer exclusion et relégation. Une relégation en Championship serait la conséquence d’un retrait de points spectaculaire, qui condamnerait, peu importe les résultats de la saison en cours, les Citizens à descendre. Une exclusion obligerait Manchester City à s’adresser à la Fédération anglaise de football, pour faire une demande de réintégration du football anglais, à un niveau inférieur. Le problème de la réintégration incomberait alors à la FA et à la Ligue anglaise de football.

Mais on est encore loin de l’aboutissement dans cette affaire. La Premier League espère valider les sanctions avant la fin de la saison, ce qui laisse quelques mois d’attente, alors que Man City emploiera tous les moyens à disposition pour contester le verdict : appel à la Haute Cour, appel des sanctions une fois qu’elles seront prises, etc. La justice punitive réclamée par d’anciens joueurs qui se sentent floués par le dopage financier de Manchester City ne sera clairement pas au programme.