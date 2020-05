Le PSG accélère sur le dossier Alex Telles

Lorsque les saisons seront terminées, le Paris Saint-Germain se retrouvera avec un seul arrière gauche : Juan Bernat. En effet, Layvin Kurzawa, qui a souvent été décrié, est arrivé en fin de contrat et va donc voguer sous d'autres cieux. Leonardo, le directeur sportif du club de la capitale, a tranché puisqu'il a jeté son dévolu sur le latéral gauche de 27 années du FC Porto, Alex Telles.

La suite après cette publicité

Le natif de Caxias do Sul (Brésil), que nous vous présentions récemment, est en fin de contrat dans une année et donc il va être un peu plus évident de négocier avec le FC Porto. Depuis quelque temps, on évoque une offre de 22 millions d'euros de la part du club de la capitale. Mais il semble qu'il n'en était rien puisque tout le monde se met d'accord aujourd'hui pour évoquer des débuts de négociations.

Porto veut 30 M€

En France, le 10Sport a révélé l'information et au Portugal Record la reprise avant qu'Abola ne confirme, via ses sources, que les discussions avaient bien démarrées entre les deux formations. En 2015 déjà, Alex Telles avait été pisté par le Paris SG, qui avait finalement jeté son dévolu sur Layvin Kurzawa. Mais cette fois, l'histoire devrait (pourrait ?) se terminer autrement.

En effet, les journaux portugais avancent que le club de Porto demande la modique somme de 30 millions d'euros pour lui. Car même s'il est en fin de contrat, Telles dispose de statistiques hallucinantes pour un défenseur. Il est, avec le Roumain Marius Constantin, qui évolue au Gaz Metan Medias, le meilleur défenseur buteur d'Europe avec 10 buts (et 9 passes décisives) en 40 matches toutes compétitions confondues. Reste plus qu'à transformer l'essai maintenant.