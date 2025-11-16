Angleterre : Thomas Tuchel recadre sèchement Jude Bellingham

Thomas Tuchel a mis Jude Bellingham en garde après la réaction du milieu de terrain anglais lors de son remplacement contre l’Albanie (2-0) ce dimanche. Agacé par son remplacement à la 84e minute, alors que Harry Kane venait de doubler la mise, Bellingham a manifesté son mécontentement sur le bord du terrain. Le sélectionneur de l’Angleterre a rappelé l’importance du respect et du comportement après le match : « le comportement est primordial. Des décisions sont prises et il faut les accepter en tant que joueur. Même si quelqu’un n’est pas content, nous ne changerons pas d’avis simplement parce qu’il fait des signes. »

Tuchel a aussi insisté sur l’esprit collectif et la discipline que doit montrer l’équipe : « c’est une mauvaise impression car il devrait s’agir du collectif. Chaque joueur doit accepter les décisions difficiles, avant et pendant le match, et respecter ses coéquipiers. » Il a précisé qu’il allait revoir les images de l’incident pour analyser la situation, tout en rappelant que Morgan Rogers, lui aussi concerné par une décision de l’Allemand, devait comprendre que le bien de l’équipe passe avant tout.