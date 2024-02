PSG : les anciens joueurs de Luis Enrique balancent

Ce soir, le PSG de Luis Enrique va affronter la Real Sociedad en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Un rendez-vous que l’Asturien aborde avec calme et sérénité. Attendu au tournant, le coach espagnol de 53 ans possède une solide expérience du haut niveau. Ses méthodes, très exigeantes, sont d’ailleurs connues de tous en Espagne. D’ailleurs, Relevo a interrogé plusieurs de ses anciens joueurs qui en ont dit plus à son sujet. C’est le cas d’Abraham González. «Dans sa relation étroite, il est très agréable et amical. Il sait très bien gérer le groupe», a-t-il expliqué. Rubén Miño, lui, a confié : «c’est un gars excité. Il aime interagir avec les joueurs et est très doué mentalement. Il acceptait les blagues et ce salaud se fâchait contre vous s’il le voulait. Il avait toujours des moyens de s’en sortir et quand quelqu’un répondait, il était facilement au top.»

Cristian Tello, lui, a fait les frais de son exigence. «Une fois, je me suis retrouvé dans un très gros embouteillage et je suis arrivé en retard à l’entraînement. Je suis arrivé pendant que la discussion était en cours et j’allais être titulaire dans ce match. Et il a ouvert la porte et il m’a dit : " reste à l’écart ". Je suis passé du statut de titulaire à celui de ne même pas être convoqué.» Enfin, plusieurs ont expliqué qu’il a tendance à se montrer dur quand l’équipe gagne, et plus sympathique quand elle perd. Il vient aussi au chevet des joueurs qui sont dans le dur ou qui ne jouent pas. «Il a fait en sorte que les joueurs soient très impliqués, du premier au dernier. Quand c’était votre tour de jouer, vous étiez préparés car il avait une configuration détaillée», a admis Carles Planas. Une méthode qui a fait ses preuves.

