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Serie A

Cagliari veut recruter Mussolini et un attaquant de Nice

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Romano Floriani Mussolini @Maxppp

Cagliari s’active sur le marché des transferts et se rapproche de la signature de l’attaquant espagnol Kevin Carlos selon Sky Italia. Après une saison ratée à Nice, le joueur de 25 ans privilégie le projet du club sarde malgré l’intérêt de formations comme Preston (Championship) ou Samsunspor (Süper Lig). Un accord préliminaire a déjà été trouvé avec le joueur, tandis que les discussions se poursuivent entre Nice et Cagliari pour formaliser le transfert.

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En parallèle, le club étudie le profil de Romano Floriani Mussolini (Lazio) pour renforcer ses couloirs toujours d’après le média italien. L’ailier italien figure sur la liste des cibles des Rossoblu pour apporter des solutions sur le flanc, bien qu’il ne soit pas la seule piste explorée à ce poste par les dirigeants sardes, qui visent également Daniel Maldini (Atalanta) pour leur secteur offensif.

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