Romelu Lukaku prépare le transfert de la trahison

64 minutes. À ce jour, c’est le temps de jeu de Romelu Lukaku (32 ans) pour cette saison 2025-26. Le Belge, qui n’est pas au sommet de sa forme, a été embêté par des pépins physiques tout au long de l’année. Tout a commencé le 14 août dernier avec une blessure à l’ischio. Résultat : l’ancien joueur de Manchester United et de Chelsea a été à l’arrêt durant 123 jours. Il a manqué au total 22 matches toutes compétitions confondues. Il a enchaîné directement avec 37 jours d’arrêt en raison d’un manque d’entraînement (7 matches manqués). De retour sur le pré à la fin du mois de janvier, il a retrouvé l’infirmerie environ deux mois plus tard en raison d’une nouvelle blessure musculaire (33 jours d’arrêt, 4 rencontres manqués).

La suite après cette publicité

Une saison en enfer pour le Diable Rouge

Au total, il a ainsi raté 193 jours de compétition et 33 matches cette saison. Quand il était apte, le Belge a été utilisé à 7 reprises par Antonio Conte. Il a ainsi participé à 5 rencontres de Serie A ainsi qu’à un match de Coupe d’Italie et un de Ligue des Champions. Il n’était pas titulaire, mais il a réussi à marquer un but. C’était le 28 février face à l’Hellas Vérone en championnat. Au-delà de ses problèmes de santé, l’attaquant a aussi eu des soucis avec son club. Lors de la dernière trêve internationale de mars, le joueur, qui était forfait avec les Diables Rouges, était attendu à Naples afin de poursuivre ses soins. Mais le principal intéressé a décidé seul de rester dans son pays pour faire soigner une inflammation à la hanche.

La suite après cette publicité

Ce qui n’a pas été du goût des Partenopei, qui ont fait plusieurs fois part de leur mécontentement. Le joueur, qui a assuré sur Instagram qu’il ne pourrait «jamais tourner le dos à Naples», a manqué plusieurs entraînements. Recadré publiquement par le directeur sportif Giovani Manna, Lukaku a finalement été sanctionné par son club. « Le SSC Napoli annonce que Romelu Lukaku n’a pas répondu à la convocation d’aujourd’hui en vue de la reprise des entraînements. Le club se réserve le droit d’envisager l’adoption des mesures disciplinaires qui s’imposent, ainsi que la suspension pour une durée indéterminée de la participation du joueur aux entraînements collectifs », pouvait-on lire sur le communiqué de presse du club italien.

L’ancien Intériste à l’AC Milan ?

Deux semaines plus tard, La Repubblica a révélé que l’avant-centre ne rejouera plus pour Naples. Puis, on a appris qu’Antonio Conte, qui a toujours entretenu de bonnes relations avec le joueur qu’il a fait venir dans plusieurs de ses clubs, était très déçu de lui. «Je ne lui ai pas parlé. Je sais que quelqu’un lui a parlé, il est venu au centre, mais je ne lui ai pas parlé directement. Mon bureau était là pourtant et personne n’est venu frapper à ma porte. Je suis déçu. J’attendais quelque chose, ne serait-ce qu’un message. Dans ces situations, on essaie de comprendre tous les joueurs, mais personne ne fait l’effort de comprendre l’entraîneur.» Le divorce semble d’ailleurs consommé pour Big Rom, actuellement blessé et qui n’a plus rejoué depuis les incidents. Ce vendredi, Sport Mediaset dévoile de nouveaux éléments dans ce dossier.

La suite après cette publicité

Ainsi, le média italien explique que l’AC Milan étudie la piste menant à Lukaku, qui quittera Naples que Conte reste ou non. Les Rossoneri, qui veulent recruter un avant-centre de qualité cet été, avaient déjà approché l’attaquant belge en 2023 et 2024. Si d’autres pistes sont suivies, notamment celles menant à Lewandowski ou Sorloth, celle menant à Lukaku est réelle. Son expérience du haut niveau et du championnat italien en font un candidat sérieux. D’autant que Naples, qui veut s’en séparer, ne devrait pas se montrer trop gourmand pour le footballeur sous contrat jusqu’en 2027. Un montant d’environ 20 M€ est évoqué. Un tarif attractif. Contacté par SM, le clan Lukaku n’a pas souhaité commenter, tout en ajoutant que le joueur se concentre actuellement sur sa remise en forme pour la fin de saison et le Mondial. Ce qui est sûr, c’est qu’un transfert à l’AC Milan serait vécu comme une trahison puisque le natif d’Anvers a porté le maillot de l’Inter, l’ennemi juré des Rossoneri.