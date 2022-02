Metz : Frédéric Antonetti cartonne les Troyens

Sur la pelouse du stade de l'Aube, le FC Metz et l'ESTAC (0-0) se sont quittés sur un match nul et vierge (0-0). Non seulement le point du match nul n'arrange pas les deux formations, mais il oblige les Grenats à rester barragistes de Ligue 1 après 23 journées, à égalité de points avec Bordeaux (19e) et avec seulement un point d'avance sur Saint-Etienne (20e), vainqueur face à Montpellier samedi après-midi. Une situation qui ne plaît pas à l'entraîneur messin Frédéric Antonetti, qui n'a pas épargné son adversaire de l'après-midi en conférence de presse.

«On nous promettait une équipe très joueuse et qui n'a pas joué du tout, à part dans le dernier quart d'heure de la première mi-temps, a fustigé le technicien de 60 ans, avant de poursuivre sur la prestation de ses propres joueurs. Il ne faut pas dire dans le journal qu'on va jouer, ou alors c'est de la communication. On aurait pu marquer sur coup de pied arrêté. On aurait dû davantage accélérer le jeu, on a été défaillant dans la créativité. Dans notre situation, on a peur de se faire piéger. Troyes a attendu l'erreur, on n'en a pas réalisé. Pour le spectacle, ce n'est pas formidable, personne ne voulait se déséquilibrer.»