Les dates du mercato estival espagnol sont connues

Alors que certains championnats ne sont pas encore arrêtés, les Ligues européennes dévoilent au fur et à mesure les dates qu'elles ont retenues pour le prochain mercato estival. L'Italie avait ainsi fait savoir que sa période de transferts ira du 1er septembre au 5 octobre. Cette fois, c'est l'Espagne qui a dévoilé les siennes.

Et les Ibères auront un mois de mercato en plus par rapport aux Transalpins. Sport indique ainsi que la LFP a indiqué que le mercato espagnol ouvrira ses portes le 4 août et se terminera le 5 octobre, comme ce qu'avait recommandé l'UEFA. Pour rappel, si la France a ouvert son mercato franco-français, elle n'a toujours pas officiellement fixé de date pour son marché international.