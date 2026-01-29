OL : Textor va gagner 2M€, Kang refuse de toucher son salaire

Pas de putsch réussi pour John Textor mais 2 millions d’euros dans la besace. L’homme d’affaires américain qui avait tenté de reprendre le pouvoir à l’Olympique Lyonnais avant de voir sa tentative échouer était dans toutes les têtes rhodaniennes ce mercredi alors que les Gones effectuaient leur assemblée générale comme le rapporte RMC Sport. Alors que les différents actionnaires du club étaient présents au Groupama Stadium entre 11h et 13h30, John Textor n’a pas pu se présenter avec sa révocation durant la nuit.

Pour autant, la question de sa rémunération a été évoquée et si de nombreux votes négatifs ont été recensés, il va toucher deux millions d’euros de "management fees" qui rémunèrent les frais de gestion de la holding "Eagle Football". De son côté, la patronne de l’Olympique Lyonnais Michèle Kang a fait voter une résolution où elle s’engage à ne pas toucher le moindre argent de la part de l’Olympique Lyonnais sur la saison 2025/2026, un geste fort de sa part.