France U21 - Islande U21 : les compositions officielles

Ce lundi, on a le droit à la 8e journée des éliminatoires de l’Euro U21 2027 entre la France et l’Islande. A domicile, les Bleuets s’organisent dans un 4-3-3 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jaydee Canvot, Leny Yoro, Nathan Zézé et Christian Mawissa en défense. Mamadou Coulibaly et Ayyoub Bouaddi composent l’entrejeu avec Lesley Ugochukwu un cran plus bas. En pointe, Steve Ngoura est accompagné par Dehmaine Tabibou et Noé Lebreton.

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De leur côté, les Islandais s’articulent dans un 4-4-2 avec Lukas Petersson dans les cages derrière Hlynur Þórhallsson, Logi Róbertsson, Noel Arnórsson et Daniel Kristjánsson. Le milieu de terrain est assuré par Gisli Þórðarson et Kjartan Kjartansson tandis qu’Agust Þorsteinsson et Robert Þorkelsson occupent les ailes. Devant, Viktor Daðason et Daniel Guðjohnsen sont associés.

Les compositions

France U21 :

Islande U21 :