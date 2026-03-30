Menu Rechercher
Commenter
Éliminatoires Euro U21

France U21 - Islande U21 : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ayyoub Bouaddi @Maxppp
France U21 Islande U21

Ce lundi, on a le droit à la 8e journée des éliminatoires de l’Euro U21 2027 entre la France et l’Islande. A domicile, les Bleuets s’organisent dans un 4-3-3 avec Robin Risser qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Jaydee Canvot, Leny Yoro, Nathan Zézé et Christian Mawissa en défense. Mamadou Coulibaly et Ayyoub Bouaddi composent l’entrejeu avec Lesley Ugochukwu un cran plus bas. En pointe, Steve Ngoura est accompagné par Dehmaine Tabibou et Noé Lebreton.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Islandais s’articulent dans un 4-4-2 avec Lukas Petersson dans les cages derrière Hlynur Þórhallsson, Logi Róbertsson, Noel Arnórsson et Daniel Kristjánsson. Le milieu de terrain est assuré par Gisli Þórðarson et Kjartan Kjartansson tandis qu’Agust Þorsteinsson et Robert Þorkelsson occupent les ailes. Devant, Viktor Daðason et Daniel Guðjohnsen sont associés.

Les compositions

France U21 :

France U21

4-3-3
Officielle

Islande U21 :

Islande U21

4-4-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21
France U21
Islande U21

En savoir plus sur

Éliminatoires Euro U21 Éliminatoires Euro U21
France U21 Flag France
Islande U21 Flag Islande
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier