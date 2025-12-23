Menu Rechercher
Commenter
Serie A

Davide Ancelotti dans le viseur de Pise

Par André Martins
1 min.
Davide Ancelotti sur le banc de Botafogo @Maxppp

Le poste d’Alberto Gilardino étant menacé par une série de résultats décevants en Serie A, Pise prépare déjà sa succession, selon La Gazzetta dello Sport. L’équipe occupe actuellement le pénultième rang, avec seulement 3 points d’avance sur la Fiorentina, et n’a remporté qu’un seul match cette saison. L’idée la plus originale étudiée par la direction est de confier l’équipe à Davide Ancelotti, fils de Carlo Ancelotti, qui a récemment dirigé le Botafogo au Brésil et pourrait ainsi faire ses débuts comme entraîneur principal en Italie.

La suite après cette publicité

Le club voit en lui une figure capable d’apporter du renouveau et de suivre les traces de son père, qui avait débuté en Serie B avec la Reggiana il y a trente ans et avait réussi à monter en Serie A. L’objectif pour le jeune entraîneur serait moins de gagner immédiatement que de maintenir Pise dans l’élite italienne après 34 ans d’attente, mission qui ferait écho à l’ascension historique de Carlo Ancelotti.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Serie A
Pise
Davide Ancelotti

En savoir plus sur

Serie A Serie A
Pise Logo Pise
Davide Ancelotti Davide Ancelotti
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier