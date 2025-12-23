Davide Ancelotti dans le viseur de Pise

Le poste d’Alberto Gilardino étant menacé par une série de résultats décevants en Serie A, Pise prépare déjà sa succession, selon La Gazzetta dello Sport. L’équipe occupe actuellement le pénultième rang, avec seulement 3 points d’avance sur la Fiorentina, et n’a remporté qu’un seul match cette saison. L’idée la plus originale étudiée par la direction est de confier l’équipe à Davide Ancelotti, fils de Carlo Ancelotti, qui a récemment dirigé le Botafogo au Brésil et pourrait ainsi faire ses débuts comme entraîneur principal en Italie.

Le club voit en lui une figure capable d’apporter du renouveau et de suivre les traces de son père, qui avait débuté en Serie B avec la Reggiana il y a trente ans et avait réussi à monter en Serie A. L’objectif pour le jeune entraîneur serait moins de gagner immédiatement que de maintenir Pise dans l’élite italienne après 34 ans d’attente, mission qui ferait écho à l’ascension historique de Carlo Ancelotti.