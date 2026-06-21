Coupe du Monde
CdM 2026, EdF : Tchouaméni absent de l’entraînement
1 min.
@Maxppp
À la veille du match de Coupe du Monde 2026 face à l’Irak, Aurélien Tchouaméni a été le seul absent lors du début de l’entraînement de l’équipe de France à Philadelphie. Le milieu du Real Madrid, pressenti pour débuter la rencontre sur le banc, n’a pas participé à la séance collective.
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L’encadrement des Bleus a toutefois rapidement rassuré sur son état de santé. Tchouaméni « est resté en salle pour faire du vélo et des soins avec un kiné. Mais aucune inquiétude », a indiqué le staff des vice-champions du monde, laissant entendre qu’il s’agit simplement d’une gestion de la charge de travail.
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