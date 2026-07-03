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Exclu FM Coupe du Monde

L’Algérie a pris contact avec Éric Chelle

Éliminée par la Suisse en 16es de finale de Coupe du Monde (2-0), l’Algérie se tourne déjà vers l’avenir. La fédération a pris contact avec Éric Chelle.

Par Santi Aouna - Jordan Pardon
2 min.
Eric Chelle @Maxppp

Il y a à peine un mois, Vladimir Petkovic prolongeait son contrat à la tête de la sélection algérienne pour deux ans. Une décision qui avait suscité de nombreux débats, alors que le coach suisse avait encore tout à prouver lors de cette Coupe du Monde. Les Fennecs ont finalement passé la phase de poule pour la deuxième fois de leur histoire (en étant bien aidés par le nouveau format à 48 favorisant les meilleurs troisièmes), mais au pays, il y a quand même matière à regret.

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En terminant troisième, l’Algérie s’est évitée l’Espagne pour finalement bénéficier d’un tirage plus clément avec la Suisse. Sur le papier, les hommes de Petkovic avaient des atouts pour répondre au défi proposé par la Nati, mais ça ne s’est pas vraiment vu sur le terrain (défaite 2-0). Certains choix du sélectionneur ont d’ailleurs laissé perplexes, comme celui de démarrer cette rencontre sans numéro neuf. «Ça nous a surpris», reconnaissait le Suisse Johan Manzambi après la rencontre.

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Une connaissance viscérale du foot africain, et une capacité à gérer les egos

Surpris ? Les responsables fédéraux algériens l’ont sans doute été aussi en prenant connaissance de la composition alignée par le natif de Sarajevo. On n’ira pas jusqu’à affirmer que le sélectionneur paiera ses choix, mais selon nos informations, la fédération algérienne ne s’interdit rien puisqu’elle a pris contact avec Éric Chelle, sélectionneur du Nigéria depuis 2025. Depuis son arrivée sur le banc des Super Eagles, l’entraîneur de 48 ans a profondément changé le visage et la mentalité de son équipe.

Après un Mondial loupé (défaite aux tirs au but face à la RDC), le natif d’Abidjan a su soigner les têtes pour réaliser une belle CAN, conclue sur une 3e place. À son crédit, Chelle possède une connaissance viscérale du football africain, lui qui avait mené le Mali jusqu’en quart de finale de la CAN 2023. Il a aussi l’avantage de connaître le contexte local puisqu’il avait dirigé le MC Oran avant de rejoindre le Nigéria. Sa capacité à gérer les égos (Osimhen, Lookman, entre autres), sa personnalité, et sa volonté de proposer un football offensif et efficace pourraient aussi être des atouts de taille. Affaire à suivre.

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