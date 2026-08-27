Ligue Europa Conférence : l’AS Monaco écrase le Gornik Zabrze et valide sa qualification !

L’AS Monaco jouait sa place en Conference League pour la saison à venir. Après avoir fait le boulot avec une victoire 3-2 en Pologne lors du match aller, les Asémistes retrouvaient donc le Gornik Zabrze dans un contexte plutôt favorable en cette fin d’après-midi, du côté du Stade Louis II. Mika Biereth, Lamine Camara et Paris Brunner avaient inscrit les buts monégasques. Ce soir, Filipe Luis sortait la grosse équipe, avec Brunner en pointe, épaulé par Golovin, Idumbo et Coulibaly notamment. Flávio Nazinho, qui s’était distingué face au Havre, était bien titulaire côté gauche de la défense, tout comme Sadibou Sané dans l’axe de la défense. Au final, la bande de Lamine Camara n’a eu aucun mal à se défaire de son rival.

La suite après cette publicité

Sans surprise, les Monégasques prenaient rapidement le contrôle du cuir face à des Polonais plutôt prudents, et qui ne semblaient pas forcément pressés d’aller inquiéter Hrádecký malgré le résultat de l’aller. Dès la 3e minute, Paris Brunner signait un premier avertissement avec une lourde frappe du gauche, contrée. Dominateurs, les locaux faisaient cependant face à une équipe polonaise assez agressive. Zakaria tentait sa chance dans la surface, sans réussite, ne trouvant pas le cadre (13e). Si Brunner s’offrait aussi quelques situations intéressantes devant, Zabrze commençait peu à peu à sortir du trou et à se présenter dans la moitié monégasque. Maksym Khlan, de l’extérieur de la surface, décochait ainsi un tir finalement bien capté par le portier asémiste (25e). Les troupes de Filipe Luis elles étaient toujours assez maladroites dans les derniers mètres.

Monaco n’a jamais été inquiété

Plutôt bien neutralisé jusqu’ici, Brunner allait faire la différence, comme à l’aller. Servi par Coulibaly à l’entrée de la surface, l’Allemand plaçait une frappe parfaitement brossée, sous la barre du portier rival (1-0, 30e). Le plus dur était donc fait pour les Asémistes, qui ne se reposaient pas sur leurs lauriers après le but du break et qui continuaient de bien défendre et d’être appliqués au pressing. Outre une frappe ratée de Khlan (35e), les Polonais ne proposaient pas grand chose. Monaco continuait d’attaquer, via Nazinho notamment. La recrue estivale décalait d’ailleurs Coulibaly qui fusillait le portier rival pour signer le 2-0 (43e). Petite frayeur tout de même avec un but annulé au Gornik Zabrze pour un hors-jeu juste avant la pause.

La suite après cette publicité

Au retour des vestiaires, l’équipe de la Principauté poursuivait sa domination, et allait même dérouler. Après une passe complètement ratée d’un défenseur polonais dans sa surface, le ballon revenait sur Aleksandr Golovin qui ne se faisait pas prier pour crucifier le Schulze (3-0, 50e). Filipe Luis en profitait pour faire tourner un peu en vue du match de Ligue 1 contre l’OM de dimanche, et Biereth, Detourbet, Benzahra ou Soubeir entraient progressivement en deuxième période pour donner du repos aux titulaires, alors que l’équipe gérait tranquillement son avance. Hradecky devait tout de même sortir une belle parade sur Khlan, seul joueur plus ou moins dangereux ce soir chez le Gornik Zabrze (64e), mais le rival des Monégasques semblait clairement avoir abdiqué. Mika Biereth allait se mêler à la fête, poussant le ballon au fond après une frappe de Detourbet sortie par Schulze (4-0, 78e). Le Français Janis Antiste, entré en deuxième période, sauvait l’honneur pour les Polonais en fin de partie (4-1, 83e). Le boulot a été fait sans trembler, et désormais, l’AS Monaco va pouvoir se concentrer sur son choc de Ligue 1 du week-end.