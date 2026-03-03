Menu Rechercher
Commenter 14
Real Madrid-Getafe : Allan Nyom a lourdement provoqué Vinicius Jr

Real Madrid 0-1 Getafe

Lors de la rencontre entre le Real Madrid et Getafe ce lundi soir au Bernabéu, marquée par une deuxième défaite consécutive des Merengues en Liga, Allan Nyom n’a pas caché sa satisfaction après le coup de sifflet final. Le défenseur de 37 ans a célébré avec beaucoup d’enthousiasme la victoire de son équipe, semblant adresser un message clair à Vinicius Jr. La tension entre les deux joueurs remontait au match aller, lorsque Nyom avait été expulsé après moins d’une minute sur le terrain, suite à une action impliquant le Brésilien.

DAZN Fútbol
LA CELEBRACIÓN DE NYOM DEDICADA… ¿A VINICIUS? 👀

En la ida el defensa se fue expulsado por una acción con el brasileño 🇧🇷

#LALIGAenDAZN ⚽️
Ce dernier avait alors commenté ironiquement le remplacement en lançant « bon changement » à Bordalás, son entraîneur, avant que Mbappé n’ouvre le score pour le Real peu de temps après. Cette célébration de Nyom au Bernabéu illustre donc un règlement de comptes en pleine lumière, sur fond de frustration pour le Real Madrid, qui a subi une prestation décevante face à une équipe de Getafe solide et assez opportuniste. S’il n’est pas entré en jeu, Nyom n’avait pas oublié l’épisode du match aller et a provoqué lourdement "Vini" après la rencontre.

Voir tous les commentaires (14)
