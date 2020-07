Barça : réunion au sommet entre Lionel Messi et Quique Sétien

Ce dimanche soir, la Liga a fermé ses portes. Le champion, on le connaissait déjà depuis la journée précédente puisque le Real Madrid s'était imposé deux buts à un contre Villarreal et que, dans le même temps, le FC Barcelone s'était incliné, à domicile, contre Osasuna (1-2). Pourtant, ce dimanche, avec sa victoire à Alavés (5-0), le Barça n'a pas tout perdu puisque Lionel Messi, sa star, a été sacré Pichichi, c'est-à-dire le meilleur buteur de la saison en Espagne.

Désormais, tous les yeux sont rivés vers la Ligue des Champions et un match retour contre le Napoli après avoir fait match nul lors de la rencontre aller (1-1). Enfin, presque tous les yeux. En effet, on ne connaît pas encore la situation de Quique Setién, confirmé dans ses fonctions au moins pour cette rencontre, mais des noms sont déjà sortis dans la presse pour remplacer l'ex de Las Palmas. On a notamment vu ceux de Patrick Kluivert, adoubé par le vestiaire, ou encore celui de Laurent Blanc, prêt à ne faire qu'une année.

La réunion a duré une heure

En effet, les relations entre Lionel Messi et son entraîneur ne sont pas franchement au beau fixe et on sait quelle importance a l'Argentin chez les Blaugranas. Dans son édition du jour, Mundo Deportivo nous apprend qu'une réunion a eu lieu entre les deux hommes quelques heures avant la dernière victoire des Catalans en championnat. Les deux hommes se seraient entretenus afin de dissiper les doutes entre eux, mais aussi pour fixer un objectif.

Ce dernier est clair : tout donner pour la prochaine Ligue des Champions alors que le tableau n'est pas franchement dégagé. En cas de victoire contre les Napolitains, le Barça affrontera le vainqueur de la rencontre entre Chelsea et le Bayern Munich, les Allemands étant quasiment déjà qualifiés après leur victoire 3-0 à l'aller. Ensuite, les Catalans rencontreront, en demi-finale le Real Madrid, Manchester City, la Juventus ou l'Olympique Lyonnais. La réunion, requise par Setién, a duré une heure et même si les deux hommes ne s'entendent pas particulièrement, ils se sont rejoints sur le fait qu'il fallait essayer de ramener la Ligue des Champions aux supporters qui ne l'ont pas vue depuis cinq longues années.