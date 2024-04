Ligue 2 : l’ASSE renverse Bordeaux, Angers retrouve le sourire

Avec la 33e journée de Ligue 2 qui se jouait ce samedi dans son intégralité, plusieurs enseignements pouvaient être tirés à l’issue des neuf rencontres qui allaient être jouées. Au stade Geoffroy-Guichard, un choc entre deux monuments français se jouait entre l’ASSE et Bordeaux. Et cette rencontre au sommet entre Stéphanois qui cherchent l’accession en Ligue 1 et Bordelais médiocres cette saison a tenu toutes ses promesses. Menés en première période par les Girondins qui ont confirmé leur joli premier acte par un but de Diaz (0-1, 42e), les Ligériens ont totalement renversé la vapeur en toute fin de rencontre. Réduits à dix suite à l’expulsion de Mickaël Nadé (73e), les Verts ont inscrit deux buts dans le temps additionnel pour arracher la victoire. Comme souvent cette saison, la solution est venue d’un doublé de l’intenable Irvin Cardona (90+1e, 90+5e) dont un lob fabuleux pour empocher les trois points. Avec ce succès aux forceps, l’ASSE reste troisième et sont encore au contact d’Angers, deuxième.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Auxerre 61 33 25 17 10 6 59 34 2 Angers 58 33 13 17 7 9 49 36 3 ASSE 57 33 15 17 6 10 41 26 4 Paris FC 52 33 7 14 10 9 43 36 5 Rodez 50 33 9 13 11 9 55 46 6 Pau 50 33 7 13 11 9 53 46 7 Laval 49 33 -1 13 10 10 37 38 8 Caen 48 33 2 14 6 13 43 41 9 Guingamp 47 33 6 12 11 10 38 32 10 Grenoble 45 33 3 11 12 10 38 35 11 Ajaccio 45 33 -3 12 9 12 33 36 12 Amiens 44 33 -3 10 14 9 28 31 13 Bastia 43 33 -5 12 8 13 36 41 14 Bordeaux 41 33 -6 11 9 13 39 45 15 Dunkerque 41 33 -13 11 8 14 31 44 16 Annecy 39 33 -2 10 9 14 40 42 17 Troyes 35 33 -8 8 11 14 37 45 18 Concarneau 35 33 -13 9 8 16 32 45 19 QRM 33 33 -3 6 15 12 43 46 20 Valenciennes 17 33 -30 2 11 20 20 50 Voir le classement complet

Recevant Troyes, qui a ouvert le score, le SCO a également inversé la vapeur en inscrivant deux buts en seconde période grâce à Esteban Lepaul (1-1, 60e) et Himad Abdelli (2-1, 68e) pour empocher les trois points. Dans les autres rencontres du début de soirée, le Paris FC, en grande forme en ce moment, est grimpé à la quatrième place grâce à un succès maîtrisé contre un Valenciennes déjà condamné. Aucun vainqueur au terme d’une rencontre terne dans le match de la peur entre Concarneau et QRM dans la course au maintien (0-0). Face à Laval, Pau est repassé devant son adversaire du soir en s’imposant largement (3-0). Une belle victoire qui permet aux Palois de s’installer à la 6e place de Ligue 2. Ayant besoin de points pour assurer son maintien dans l’antichambre de l’élite, Annecy s’est incliné contre Grenoble sur la plus petite des marges (0-1). Alors que l’AC Ajaccio s’est imposé à domicile contre Caen (2-1), Bastia l’a emporté en Bretagne contre Guingamp (0-1). 0-1, c’est aussi le score du Amiens-Dunkerque et qui offre un joli bol d’air aux Nordistes dans la course au maintien.

Les résultats de la soirée :