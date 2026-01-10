OL : la belle revanche de Ruben Kluivert

Recruté à prix malin par l’Olympique Lyonnais lors du dernier mercato estival, Ruben Kluivert arrivait avec l’étiquette d’un pari intelligent. À 24 ans, le défenseur devait apporter de la profondeur et de la polyvalence à un secteur défensif en reconstruction. Pourtant, ses premières semaines sous le maillot lyonnais ont rapidement refroidi les espoirs placés en lui. Aligné principalement sur le côté droit, Kluivert a semblé perdu, souvent en retard et incapable d’imposer son rythme.

Ses débuts compliqués ont été symbolisés par une prestation très délicate face à Nice, où il a été régulièrement pris de vitesse et mis en difficulté dans le un-contre-un. Ce match n’a malheureusement pas été un cas isolé, puisque d’autres rencontres ont confirmé ses difficultés d’adaptation au niveau et aux exigences de la Ligue 1. Critiqué par les supporters et relégué dans la hiérarchie, Kluivert paraissait alors plus proche du statut de recrue ratée que de celui de bonne affaire.

Ruben Kluivert veut progresser encore plus !

Mais le football offre parfois des opportunités inattendues. Le départ de Moussa Niakhaté à la CAN a rebattu les cartes en défense centrale, offrant à Kluivert une chance de se relancer. Repositionné dans un rôle plus axial et avec davantage de continuité, le Néerlandais a su répondre présent. Plus sobre, plus concentré et surtout plus juste dans ses interventions, il a progressivement gagné en confiance et en crédibilité. Cette montée en puissance s’est notamment illustrée lors de la solide prestation collective face à Monaco, où Kluivert a affiché une sérénité et une autorité nouvelles.

Sa rédemption est aujourd’hui bénéfique pour l’OL, qui trouve en lui une solution fiable et inattendue pour stabiliser sa défense. Présent en conférence de presse ce vendredi à deux jours d’affronter le LOSC, le défenseur batave a donné les clés de cette belle revanche sur ses détracteurs et aspire à progresser encore plus à l’avenir : « j’ai mis un peu de temps à m’adapter, mais maintenant je me sens bien, je suis plus confiant et je peux enfin montrer ce que je peux faire, ce que je vaux, même si je dois encore prouver et progresser. Le staff m’a apporté beaucoup de confiance, c’est très important pour un joueur. J’ai progressé défensivement, j’ai beaucoup appris du coach et de mes coéquipiers sur le plan défensif. Je suis très heureux que cela se remarque, même si j’ai encore beaucoup à prouver. Ce n’est que le début et je vais encore progresser. » D’un joueur en difficulté à un élément utile de la rotation, Ruben Kluivert incarne parfaitement la capacité de résilience et d’adaptation dont Lyon avait besoin cette saison.