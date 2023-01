Reims fait signer pro Diakité et le prête en D1 belge

Un nouveau chapitre va s’ouvrir pour une jeune du Stade de Reims. Selon nos informations, Ibrahim Diakité (19 ans) a signé son premier contrat professionnel de trois ans avec son club formateur. Dans la foulée, l’international guinéen (1 cape) va également être prêté au KAS Eupen, en première division belge. L’officialisation devrait intervenir dans les prochaines heures.

Le latéral droit, aussi capable d’évoluer dans le couloir gauche, a fait ses grands débuts en Ligue 1 cette saison face à l’AS Monaco (0-3), avant de disputer 17 minutes le match suivant contre l’ESTAC Troyes (2-2, 2 octobre). Plus récemment, il avait été titularisé par Will Still à Montpellier (1-1). Ibrahim Diakité va pouvoir aller s’aguerrir et grappiller du temps de jeu avec l’actuel 13e de Jupiler Pro League.

