De Zerbi : «si Benatia quitte l’OM, je partirai moi aussi»

L’ambiance était plutôt détendue à Marseille avant ce 32e de finale de Coupe de France contre les amateurs de Bayeux, mais Roberto De Zerbi a profité de la conférence de presse d’avant match pour envoyer un message cinglant. Alors que des rumeurs circulent parfois sur l’organigramme olympien, le technicien italien a tenu à lier inconditionnellement son avenir à celui de Mehdi Benatia.

La suite après cette publicité

Interrogé sur la situation du conseiller sportif, De Zerbi, toujours très marqué par la défaite aux penaltys face au PSG lors du trophée des champions, n’a pas fait dans la langue de bois : « Si Mehdi Benatia quitte le club, je partirai moi aussi à 100%. Je suis quelqu’un de fidèle, c’est Medhi et Pablo qui m’ont fait venir… » Une déclaration de fidélité absolue envers le duo Longoria-Benatia, qui sonne aussi comme un avertissement très clair : si la direction touche à l’un des piliers du projet sportif, l’entraîneur italien de 46 ans claquera la porte. Le message est passé.