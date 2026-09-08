FC Barcelone : Xavi Espart, le nouveau phénomène de la Masia qui met tout le monde d’accord

Chaque année, le FC Barcelone se distingue par sa faculté à sortir de jeunes talents de sa Masia. Ces dernières années, Pau Cubarsi, Lamine Yamal, Fermin Lopez, Alejandro Baldé ou encore Marc Bernal ont joué un rôle important au sein de l’effectif catalan et sont devenus des cadres. Cette saison, un joueur pointe le bout de son nez avec insistance, il s’agit de Xavi Espart. Vainqueur de la Youth League 2025 avec Quim Junyent, Dro Fernandez ou encore Ibrahim Diarra, Xavi Espart est considéré comme l’un des grands talents de la Masia. Profil apprécié par Hans-Dieter Flick, le latéral droit a été récompensé la saison dernière.

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Entré en jeu en 1/8e de finale de la Ligue des Champions contre Newcastle (1-1) pour ses grands débuts avec les Catalans, il a très vite montré qu’il pouvait être utile pour l’avenir. Si bien que son coach allait l’utiliser à six reprises sur la fin de saison. Une mise en bouche intéressante pour un élément qui a profité de la préparation pour confirmer tout son talent. De quoi convaincre son entraîneur de miser sur lui cette saison alors qu’en mai dernier, il était évoqué comme un joueur pouvant être prêté à l’instar de Toni Fernandez (désormais à Venise). Le Real Oviedo et le Racing Santander ont tenté leur chance, mais Hans-Dieter Flick s’est montré inflexible.

Xavi Espart a éteint la concurrence

Le coach allemand a vite été séduit par le profil de Xavi Espart et l’a positionné sur ce début de saison dans un rôle de latéral gauche à l’instar de ce qu’il se fait avec Joao Cancelo. Le droitier revient souvent dans l’axe pour apporter un surnombre. Formé comme milieu défensif avant de passer latéral depuis trois ans, Xavi Espart n’est pas déboussolé par ce rôle qui lui offre une grande influence par son placement entre les lignes adverses. Apportant une solution de plus dans la construction, Xavi Espart compte d’ailleurs 2 passes décisives sur ces 4 premiers matches de Liga.

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«J’apprécie vraiment ce que je vois, et je suis un peu surpris par cela, la manière dont il joue aussi à un poste d’arrière gauche. C’est formidable pour moi. Il est toujours au sommet de sa concentration, et c’est un joueur avec une très bonne technique en défense et en attaque. Il est excellent tactiquement. Donc je suis très heureux en ce moment, mais je pense aussi qu’il a, comme tous les autres joueurs, de la marge de progression», a d’ailleurs confié Hansi Flick à son sujet. Vainqueur cet été de l’Euro U19, il avait d’ailleurs renoncé à ses vacances pour mieux s’imposer à son retour. Un choix actuellement payant pour celui qui est sous contrat jusqu’en juin 2028.

D’ailleurs, sa prolongation sera un des sujets du FC Barcelone sur les prochaines semaines. Les Blaugranas entendent le prolonger pour éviter un départ trop hâtif. Interrogé par Marca, le principal intéressé semble vouloir surfer sur sa dynamique : «mon objectif est de rester ici avec l’équipe première et je ferai tout mon possible pour saisir chaque opportunité. Je suis au club depuis de nombreuses années et je souhaite continuer à me donner à fond pour profiter des occasions qui se présenteront. Ayant été milieu défensif, je peux être un latéral différent, je peux faire le lien entre les joueurs dans l’axe au lieu d’être un piston.» Arrivant à mettre sur le banc Alejandro Baldé et Joao Cancelo, Xavi Espart démontre qu’il faudra compter sur lui cette saison.