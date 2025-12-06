OGC Nice : les lourdes confidences de Franck Haise sur la semaine chaotique

L’OGC Nice n’aura d’autre choix que de se relever. Après les graves incidents ayant eu lieu lors du retour des joueurs niçois de leur défaite à Lorient (3-1), l’incompréhension reste totale avant la réception du SCO d’Angers, dimanche. Franck Haise, qui avait négocié son départ, est finalement toujours sur le banc des Aiglons avant cette rencontre bien spéciale, mais nécessaire pour ressouder le groupe azuréen et retrouver la victoire après quatre défaites consécutives et une triste 11e place.

Franck Haise n’a pas dormi de la nuit

Car malgré les communiqués et les prises de parole qui ont fusé entre lui et ses dirigeants, Franck Haise est revenu sur sa décision devant la presse et a assuré «avoir été tout près de partir. C’était un moment de chaos. Au final, ça aurait été abandonner les joueurs, le staff, le club d’une manière générale. Il y a aussi tous les gens qui aiment le club. J’ai vécu de très beaux moments. J’espère qu’on retournera la situation pour en revivre d’autres. Sur ma dernière nuit blanche, j’ai changé d’avis».

Dans une Allianz Riviera qui sera désertée par ses plus fidèles supporters, le manager des Aiglons assure que la réconciliation avec le public «sera un long chemin, c’est arrivé à d’autres moments, et ailleurs. Nous, on doit être performants sur le terrain, c’est la base», a-t-il lâché, avant d’en profiter pour remotiver ses joueurs : «tout le monde doit être en mode combatif. Je vais parler d’union sacrée. J’aimerais que cette période serve à ça. J’ai vu les joueurs dans un bon état d’esprit, avec l’envie de bien faire les choses. Nous ne sommes pas à la hauteur de ce qu’on est capable de faire».

Le vestiaire toujours marqué

Avant de revenir sur la situation de Jérémie Boga et Terem Moffi, avec Florian Maurice, agressés après la défaite à Lorient et dont l’avenir reste en suspens. «Je ne les ai eus que par messages vocaux ou SMS. Ils sont en arrêt de travail. Je ne les ai pas revus. Florian Maurice, on a discuté plusieurs fois. Il est debout. Pourtant il était et il est toujours très marqué (…) Certains ont été très choqués. Le début de semaine a permis de débriefer un peu. Ils ont été marqués mais tout le monde était sur le terrain», a ajouté Haise.

Ce dimanche, à 15 heures, ce Nice-Angers sera donc bien différent de toutes les autres rencontres du week-end. Mais pour s’en sortir, Franck Haise compte bien profiter de la situation pour repartir de l’avant : «on a discuté avec Jean-Claude Blanc pendant 20 minutes aujourd’hui. On est d’accord, il y a eu des moments pour crever les abcès. Et des moments pour se taire et pour travailler et pour être soudé. Ce n’est plus le moment pour dire certaines choses, mais pour faire bloc (…) La question c’est, qu’est-ce qu’on fait tous ensemble ? Et je dis bien tous ensemble. De ce que j’ai vu cette semaine les joueurs se sont soudés».