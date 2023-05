PSG : pourquoi Lionel Messi pourrait finalement rester !

La suite après cette publicité

Et si on assistait à un énorme retournement de situation dans le dossier Messi ? C’est une possibilité lancée par le sérieux The Times samedi. La publication britannique expliquait ainsi que - malgré les polémiques récentes avec le voyage de l’Argentin en Arabie saoudite - la direction parisienne souhaitait retenir le natif de Rosario, avec une nouvelle offre plus que séduisante sur le volet financier.

De quoi prendre de court le FC Barcelone, convaincu de pouvoir le rapatrier ou même l’Inter Miami (MLS) et Al Hilal (Arabie saoudite), aussi en mesure d’offrir une proposition convaincante au champion du monde 2022. De son côté, CBS Sport dévoile de nouvelles informations qui pourraient bien aller dans le sens d’un nouveau contrat avec le Paris Saint-Germain.

PSG : retournement de situation pour Lionel Messi

Il veut rester en Europe

Le média indique notamment que l’option la plus probable aujourd’hui est de le voir rester en Europe au moins une saison de plus. Ce qui élimine déjà les pistes américaines ou saoudiennes. Il estime encore être au niveau pour jouer en Europe et veut continuer à prouver qu’il est le meilleur dans les compétitions les plus prestigieuses du Vieux Continent. Peu de clubs seront en mesure de lui offrir un projet européen aussi ambitieux que le PSG.

Du côté de Barcelone, la situation reste très compliquée sur tous les plans, toujours selon le média. Les conditions aujourd’hui ne sont pas vraiment réunies pour que l’Argentin signe un retour chez lui, au sein du club où il a passé plus de vingt ans. Presque par défaut donc, le PSG est dans une bonne situation pour prolonger le joueur arrivé il y a deux ans, et dont les prestations sont pour le moins mitigées…