Nice-PSG : Senny Mayulu sort sur blessure

Quelques jours après son excellent match contre Chelsea en 8e de finale retour de Ligue des Champions (0-3), le Paris Saint-Germain retrouve la Ligue 1 avec un déplacement à Nice. Une rencontre où les Parisiens ont déjà pris le meilleur sur leurs vis-à-vis puisqu’ils mènent 0-2 après 50 minutes de jeu.

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Toutefois, une petite alerte vient gâcher la soirée azuréenne des joueurs du club. En effet, Senny Mayulu a cédé sa place à la 43e minute de jeu à Lucas Beraldo, touché visiblement au mollet. Une mauvaise nouvelle pour Luis Enrique et pour le joueur de 19 ans, qui est revenu de blessure début mars, après un mois d’inactivité. « Ça a tiré un peu », a indiqué le principal intéressé, selon les dires de Guillaume Hoarau sur Ligue 1+.