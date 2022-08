Manchester City : l'énorme promesse de la direction à Pep Guardiola

La suite après cette publicité

Un été encore, Pep Guardiola a été plutôt gâté. Ses dirigeants lui ont notamment ramené Erling Haaland, Julian Alvarez, Sergio Gomez et Kalvin Phillips, pour plus de 150 millions d'euros au cumulé. De quoi construire une super-équipe pour remporter la Premier League une deuxième fois d'affilée, mais surtout, pour enfin réussir à aller au bout en Ligue des Champions.

Autant dire que cette fois, le coach catalan n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Selon The Sun, les dirigeants de Manchester City estiment d'ailleurs que le mercato est bouclé. Contrairement à ce qui se passera chez les voisins de United, les Skyblues ne devraient pas attirer de nouveaux joueurs lors de ces derniers jours du marché estival.

Guardiola va se faire plaisir en hiver

Seulement, Pep Guardiola sait déjà que cet hiver, il aura aussi de l'argent à disposition pour recruter. Selon le média anglais, sa direction lui a déjà promis qu'il aura environ 110 millions d'euros pour recruter en janvier, afin de renforcer son effectif en fonction de ce qu'il voit pendant le Mondial notamment.

Dans le cas où un joueur inattendu explose ou s'impose comme révélation de cette Coupe du Monde, Pep Guardiola pourra donc se l'offrir. Et on imagine que si ce n'est pas le cas et qu'aucun joueur tape dans l'œil de l'ancien du Barça pendant cette compétition, il pourra toujours aller chercher un autre joueur qu'il a déjà sur ses tablettes. Autant dire que l'entraîneur catalan peut déjà se frotter les mains !