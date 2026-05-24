Plusieurs clubs de Premier League s’arrachent le crack Víctor Muñoz

Newcastle s’est ajouté à la liste des clubs intéressés par Victor Muñoz, l’ailier d’Osasuna, également suivi par Aston Villa et le Real Madrid, selon les informations de The Mirror. Âgé de 22 ans, le joueur espagnol séduit de plus en plus en Europe après une saison convaincante, au point d’être désormais considéré comme l’un des profils offensifs les plus prometteurs à son poste.

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Les Magpies anticipent un possible départ d’Anthony Gordon, courtisé notamment par le Bayern Munich après trois saisons et demie à St James’ Park. Dans cette optique, le club anglais explore plusieurs pistes pour renforcer son couloir gauche, et a récemment pris des renseignements sur Muñoz via ses nouveaux agents. Auteur de débuts prometteurs en sélection avec un but dès ses premières apparitions, l’ailier d’Osasuna attire logiquement les regards à l’approche du mercato estival. Affaire à suivre…