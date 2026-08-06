On connaît les chiffres du transfert XXL de Yan Diomandé au Real Madrid
Là, il n’y a plus de doutes. Un an après son arrivée à Leipzig en provenance de Leganés, Yan Diomandé va passer dans une autre dimension en rejoignant le Real Madrid. Comme indiqué par Sky, un accord a été trouvé le club merengue et son homologue allemand pour un transfert record, estimé autour de 140 millions d’euros, bonus compris.
La part fixe s’élève à 125 M€, tandis que les 15 millions d’euros restants correspondent aux bonus du transfert (10 millions d’euros sont facilement atteignables). Toujours selon Sky, Diomandé s’envolera aujourd’hui pour Madrid afin de passer ses tests médicaux, et s’engager dans la foulée jusqu’en 2031 avec le Real Madrid. Tout est enfin bouclé. Leipzig va réaliser la plus grosse vente de son histoire.
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