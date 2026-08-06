Menu Rechercher
Commenter 9
Bundesliga

On connaît les chiffres du transfert XXL de Yan Diomandé au Real Madrid

Par Jordan Pardon
1 min.
Yan Diomandé @Maxppp

Là, il n’y a plus de doutes. Un an après son arrivée à Leipzig en provenance de Leganés, Yan Diomandé va passer dans une autre dimension en rejoignant le Real Madrid. Comme indiqué par Sky, un accord a été trouvé le club merengue et son homologue allemand pour un transfert record, estimé autour de 140 millions d’euros, bonus compris.

La suite après cette publicité

La part fixe s’élève à 125 M€, tandis que les 15 millions d’euros restants correspondent aux bonus du transfert (10 millions d’euros sont facilement atteignables). Toujours selon Sky, Diomandé s’envolera aujourd’hui pour Madrid afin de passer ses tests médicaux, et s’engager dans la foulée jusqu’en 2031 avec le Real Madrid. Tout est enfin bouclé. Leipzig va réaliser la plus grosse vente de son histoire.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Liga
Real Madrid
Leipzig
Yan Diomandé

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Leipzig Logo RB Leipzig
Yan Diomandé Yan Diomandé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier