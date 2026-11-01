Barcelone : Fermín López répond aux rumeurs sur Manchester United

Fermín López n’a aucune envie de quitter le FC Barcelone. Alors que Manchester United s’intéresserait à lui en vue des prochains mercatos, le milieu de terrain espagnol de 23 ans a tenu à clarifier sa situation après la large victoire des Blaugrana face à Alavés (6-1), samedi soir. « Les rumeurs avec Manchester United ? Je n’y prête pas attention. Je veux rester ici au Barça aussi longtemps que possible. J’espère mettre fin à ma carrière de footballeur dans ce club et prendre ma retraite ici », a-t-il déclaré en zone mixte. Des propos qui ne laissent que peu de place au doute sur ses intentions. Formé à la Masia, l’international espagnol souhaite poursuivre son aventure dans son club formateur, malgré l’intérêt grandissant de plusieurs formations européennes. Manchester United, qui cherche à renforcer son milieu de terrain, aurait notamment fait de Fermín l’une de ses pistes prioritaires. Mais pour le moment, le joueur ne semble pas intéressé par un départ en Premier League.

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Sur le terrain, Fermín López continue pourtant d’attirer les regards. Titulaire samedi face à Alavés, l’Espagnol a largement participé au festival offensif barcelonais en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives. Une nouvelle démonstration de ses qualités offensives, lui qui se distingue notamment par ses projections dans la surface et sa capacité à faire la différence dans les derniers mètres. Son profil polyvalent plaît particulièrement à Manchester United, qui souhaiterait apporter davantage de créativité et d’efficacité à son entrejeu. Mais convaincre le joueur de rejoindre Old Trafford s’annonce difficile. Malgré les possibilités offertes par le championnat anglais, Fermín privilégie la continuité au Barça, où il entend s’installer durablement.