Bayern : Michael Olise veut rejoindre le Real Madrid
Deux ans après son arrivée au Bayern Munich, Michael Olise est prêt à s’offrir un nouveau challenge. La star tricolore veut rejoindre le Real Madrid cet été.
« S’il faut vendre le Bernabéu pour l’acheter, qu’il en soit ainsi ». Sous la plume du journaliste espagnol de Marca, Pablo Polo, on percevait déjà ces dernières semaines les immenses attentes autour d’une possible arrivée de Michael Olise au Real Madrid. Auteur d’une saison exceptionnelle avec le Bayern Munich (52 matchs, 22 buts, 31 passes décisives), l’international français, actuel meilleur passeur de la Coupe du Monde 2026, fait aujourd’hui partie des joueurs les plus convoités de la planète.
Mais il y a fort à parier que le Bayern Munich réclamera au moins 200 millions d’euros pour envisager un transfert cet été. Si le club bavarois affiche publiquement une position ferme en excluant tout départ de son ailier, les réflexions menées en interne racontent une autre histoire. Les dirigeants ont déjà pris contact avec plusieurs joueurs susceptibles de lui succéder en cas de transfert, parmi lesquels figure notamment Bradley Barcola.
Le Real Madrid, Olise en rêve
Selon nos informations, Michael Olise, en fin de contrat en juin 2029, souhaite rejoindre le Real Madrid dès cet été. L’international français de 24 ans estime que le club madrilène représente l’environnement idéal pour poursuivre sa progression et franchir un nouveau cap dans sa carrière. À Valdebebas, les dirigeants sont parfaitement conscients de cette volonté et souhaitent faire d’Olise un transfert record.
Si le Bayern Munich souhaite toujours prolonger le contrat de Michael Olise, ses dirigeants sont également conscients qu’un départ reste possible en cas d’offre exceptionnelle. C’est dans cette optique que le club bavarois a déjà pris contact avec plusieurs joueurs susceptibles de lui succéder. De son côté, le Real Madrid, toujours friand de joueurs qui brillent en Coupe du Monde, compte s’appuyer sur ses excellentes relations avec le Bayern Munich pour tenter de boucler une opération qui pourrait entrer dans l’histoire. Les discussions entre Michael Olise et ses dirigeants sont attendues après la Coupe du Monde et pourraient être décisives pour son avenir.
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