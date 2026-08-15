LOSC : Davide Ancelotti rassure après la blessure d’Olivier Giroud

Plus de peur que de mal pour Olivier Giroud ? Sorti dès la 23e minute du dernier match de préparation du LOSC contre Everton (1-1), après s’être blessé au genou gauche, l’attaquant de 39 ans avait quitté la pelouse en boitant et avec des signes d’inquiétude. Après la rencontre, Davide Ancelotti s’est toutefois montré rassurant sur l’état de santé de son capitaine, à une semaine de la reprise de la Ligue 1.

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« Nous avons eu peur, mais les nouvelles sont rassurantes. Je crois que ce n’est rien de sérieux », a expliqué l’entraîneur lillois. Le genou gauche de Giroud a tourné, provoquant une forte douleur, mais Ancelotti estime que son attaquant pourrait être disponible dans la semaine et donc postuler pour le déplacement à Angers, dimanche 23 août à 15 heures. Des examens devraient néanmoins permettre de déterminer précisément la nature de la blessure.