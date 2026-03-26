Matchs Amicaux
Quand le public brésilien scande le nom de Neymar
@Maxppp
L’équipe de France est bien partie pour remporter ce match amical de prestige face au Brésil. Malgré l’expulsion d’Upamecano, les Bleus mènent 2-0 après le second but inscrit par Ekitike (65e).
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Suite à cela, les supporters brésiliens présents au Gillette Stadium de Foxborough ont scandé le nom de Neymar. Pour rappel, Carlo Ancelotti n’a pas convoqué la star de 34 ans, estimant que le meneur de jeu n’était pas suffisamment en forme, à trois mois du Mondial.
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