Coupe du Monde 2026 : l’Afrique du Sud signe la surprise historique de la nuit, le Mexique étrille la Tchéquie

Après la fin des débats du groupe C, c’est au tour du groupe A d’avoir rendu son verdict. Déjà qualifié pour les seizièmes de finale avant son troisième match, le Mexique recevait une Tchéquie qui se battait toujours pour la deuxième place malgré un match nul et une défaite. Malheureusement pour les partenaires du Lyonnais Pavel Sulc, le suspense a pris fin en deuxième période.

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Après avoir réussi à tenir en échec l’un des pays hôtes de cette Coupe du Monde 2026 à la pause, les Tchèques se sont complètement effondrés au retour du vestiaire. Le match a d’ailleurs été plié en six minutes lorsque Chavez (55e) puis Quiñones (61e) ont inscrit deux buts coup sur coup. Deux réalisations qui ont scellé le match et qui ont permis à l’emblématique gardien Guillermo Ochoa de faire son entrée sur la pelouse du stade Aztèque à la 78e minute.

Maseko, un but pour l’histoire

L’ancien portier d’Ajaccio a pu honorer une 154e sélection, devenant ainsi le troisième joueur, après Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, à participer à six Coupes du Monde. En toute fin de match, le coup fatal aux Tchèques a été porté par Fidalgo dans le temps additionnel du match (94e). Un succès qui permet au Mexique de signer un sans-faute et de terminer cette phase de poules à la première place avec neuf points. Les Mexicains affronteront un troisième de poule le 1er juillet prochain.

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Mais l’exploit de la nuit a été signé par l’Afrique du Sud. Promis à une élimination rapide après avoir perdu le match d’ouverture face au Mexique (0-2), les Bafana Bafana ont su s’accrocher pour réaliser une grande première. En parvenant à s’imposer 1-0 face à la Corée du Sud du Parisien Kang-in Lee, grâce à un but inscrit par Maseko peu après l’heure de jeu (63e), l’Afrique du Sud s’est qualifiée pour la première fois de son histoire pour une phase à élimination directe de Coupe du Monde. Le pays hôte de l’édition 2010 est d’ailleurs la première nation à connaître l’adversaire qui l’attend en seizièmes. Ce sera le Canada. De son côté, la Corée du Sud devra patienter pour savoir si elle finit parmi les meilleurs troisièmes.