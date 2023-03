Real Madrid : Thibaut Courtois chante les louanges de Marc-André ter Stegen

La suite après cette publicité

Dans un entretien accordé à Movistar, le gardien de but du Real Madrid Thibaut Courtois s’est exprimé sur son adversaire de dimanche soir, Marc-André ter Stegen, et ne tarit pas d’éloges sa saison actuelle avec le FC Barcelone (seulement 8 buts encaissés en championnat). Le portier belge espère néanmoins qu’il n’aura pas autant de réussite lors du Clasico prévu ce week-end, dans le cadre de la 26e journée de Liga, important dans la course au titre.

«Je ne pense pas qu’il se soit amélioré, car Ter Stegen a toujours été un grand gardien. C’est un grand gardien et parfois, il y a des coups durs dans votre carrière et vous avez la malchance de prendre un but malheureux. Cette année, le Barça a une très bonne base défensive et les quelques occasions qu’il se procure sont résolues par Ter Stegen. Il a remporté de nombreux matches 1-0 qui, sans lui, se seraient terminés par un match nul. C’est tout à son honneur si le Barça a neuf points d’avance en tête du classement. Il fait une grande saison et c’est un grand gardien. Rien n’a changé, c’est juste qu’aujourd’hui les choses vont bien pour lui et qu’un gardien qui a confiance en lui grandit encore plus. Je lui souhaite le meilleur, mais j’espère qu’il ne s’arrêtera pas autant demain.»

